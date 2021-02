“Purtroppo torna a salire il numero dei contagi nella nostra città, si passa da 103 a 121”. Ad affermarlo è il sindaco di Andria Giovanna Bruno dopo aver ricevuto i dati dalla Prefettura.

“Continuano le polemiche sui colori delle regioni, le chiusure delle scuole, la campagna vaccinale, continua la paura per il futuro che ci attende, la paura per le nuove varianti – afferma la Bruno. È chiaro che questa situazione continua a creare tante tensioni sociali e soprattutto minaccia ulteriormente la nostra economia. In tanti iniziano a non tollerare più le restrizioni ma dobbiamo resistere, non possiamo permetterci una terza ondata. Non è vietato incontrarsi in piazza, non è vietato uscire ma dobbiamo essere responsabili. Non possiamo vivere normalmente perché non viviamo un tempo normale. Ricordiamocelo sempre”.