Non c’è davvero tempo per rifiatare in questo campionato di serie D e da un derby, quello pareggiato con il Bitonto, la Fidelis del tecnico Luigi Panarelli si proietta alla sfida del mercoledì a Cerignola. Da un derby ad un altro, due derby che negli ultimi anni hanno caratterizzato il palcoscenico pugliese del calcio dilettantistico.

All’andata fu 0 a 0 in una gara in cui sarebbe potuto succedere di tutto. Due squadre partite con obiettivi diversi ma che ora si ritrovano contro in un momento di forma importante. La squadra di Pazienza, in particolare, è reduce da un prezioso successo ad Altamura e mette in mostra in particolare under interessanti ed over di esperienza.

Nella Fidelis mancheranno sicuramente Lacassia e Marino, il primo ancora alle prese con l’infortunio patito nella gara contro il Francavilla ed il secondo fermatosi alla ripresa degli allenamenti. Sarà invece a disposizione Carullo che ha smaltito i postumi di una botta presa negli scorsi allenamenti. Probabile una conferma di Dipinto a centrocampo, il classe 2002 che domenica ha disputato un ottimo match all’esordio dal primo minuto. La gara avrà inizio alle 14.30 e sarà visibile, come al solito, sui canali social della Fidelis Andria grazie all’importante produzione con più camere e bordocampo a cura di Telesveva partner dei biancazzurri.