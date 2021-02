Il Francavilla è già alle spalle. All’orizzonte c’è un Bitonto in ripresa capace di portare a casa sei punti in tre giorni e di aggiornare la propria classifica dalle tinte fosche a quelle decisamente più serene della parte sinistra. E’ il momento della Fidelis Andria fotografato dal tecnico Luigi Panarelli nella conferenza pre gara.

Il tecnico andriese recupera Manzo e Venturini che saranno al loro posto in campo ma perde per infortunio sia Lacassia che Carullo. Il primo uscito malconcio dal match di domenica scorsa, il secondo per uno scontro in allenamento.

Importante è anche il recupero di Daniele Paparusso che dopo tre mesi di stop torna a piena disposizione del tecnico. Una pedina in più che si somma a quella di Alex Benvenga, arrivato ieri sera ad Andria, e funzionale al progetto tattico pensato dal tecnico Panarelli.

Da verificare quale sarà il classe 2002 scelto da mandare in campo al posto di Lacassia e come si disporrà la retroguardia Fidelis su cui tanto ha lavorato sin dal pre campionato il tecnico andriese. Di certo c’è però il modulo di partenza che sarà il 3-4-1-2 con Cerone alle spalle del tandem d’attacco. Due le maglie da titolare per quattro. La gara del “Degli Ulivi” contro il Bitonto avrà inizio alle ore 14,30 e come al solito sarà possibile seguirla sui canali social della Fidelis Andria grazie alla produzione affidata al partner dei biancazzurri Telesveva.

