«La pandemia da Covid-19 ha fatto emergere una serie di criticità insite nella nostra società, criticità da risolvere e superare. Ma la pandemia ci ha anche iniziato a modalità di condivisione diverse. Pensiamo alle varie piattaforme utilizzate ormai quotidianamente per videoconferenze, lezioni, riunioni, incontri. L’amministrazione ha colto l’input pervenuto dagli stessi giovani andriesi, in particolar modo dall’associazione Generazione Catuma. Da oggi sarà possibile prenotarsi per tenere le sedute di laurea in via telematica in un luogo simbolo della città, la Sala Consiliare di Palazzo di Città. Il momento della proclamazione è uno dei momenti più belli ed emozionanti non solo nella vita di un giovane, ma anche per la famiglia che lo ha accompagnato e sostenuto durante il percorso universitario. La proclamazione è il momento in cui si chiudono anni di sacrifici e si ridetermina con la speranza di un futuro roseo. È un momento importante, che purtroppo è stato sottratto a molti laureandi, a causa delle restrizioni anti-covid. La disponibilità della sala consiliare a titolo gratuito è uno dei modi con i quali questa Amministrazione vuole far sentire le istituzioni vicino ai Giovani, augurando loro di realizzarsi al massimo delle proprie potenzialità».