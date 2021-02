Una cerimonia sobria, inevitabile vista l’emergenza sanitaria in corso, ma vissuta comunque in modo rispettoso e con profonda riflessione. Questa mattina la città di Andria ha commemorato i martiri delle foibe all’interno del Parco IV Novembre, poiché storia non si può cancellare, e quanto accaduto nel secondo dopo guerra nei confini orientali italiani non deve essere dimenticato. Questo il monito dell’Associazione andriese PuntoIt e del Comitato 10 febbraio.

Deposizione di una corona di fiori, poi il minuto di silenzio. La città di Andria ha voluto ricordare così i martiri delle foibe. Attorno alla stele anche i rappresentati di tutte le Forze dell’Ordine. Per il Sindaco Giovanna Bruno, presente per l’occasione, un atto dovuto perché la storia non può essere dimenticata.

Il servizio.