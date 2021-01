«Quartiere San Valentino. Via Gallipoli. Una vasta area adibita a discarica, a pochi passi dalle abitazioni. Soltanto poco tempo fa l’area era stata completamente ripulita. Ed eccoci di nuovo qui a dover fare i conti con questi abomini. E a sentirci ripetere in continuazione “ci vogliono le telecamere, i controlli, le fototrappole”. Tutto vero, non fosse che, prima di ogni cosa, ci vuole rispetto. Civiltà». E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Chi commette questi atti non è un incivile, è un criminale che mette in pericolo la salute dell’intera comunità. A nulla vale il buon esempio di chi, proprio in quel quartiere, comportandosi da cittadino virtuoso, ha adottato uno spazio prendendolo in cura, pulendolo e sistemando il verde. A nulla vale il fatto che i rifiuti vengono ritirati direttamente dalle nostre abitazioni, secondo il calendario giornaliero stabilito. Perché mai, mi chiedo, prendersi la briga di buttare un sacchetto in maniera indiscriminata, quando invece la differenziata e il servizio porta a porta funzionano? Certo: possiamo discutere dei problemi relativi al servizio, possiamo ragionare sul come potenziarlo al fine di renderlo un fiore all’occhiello per la città ma nulla giustifica gli atti compiuti da questi selvaggi dell’ambiente. Abbiamo raccolto le segnalazioni che avete fatto in questi giorni e abbiamo riportato i vostri disagi all’azienda. Assieme alla Sangalli ci siamo impegnati a monitorare puntualmente la resa del servizio.