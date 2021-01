Diminuisce lentamente il numero degli attualmente positivi al Covid-19 nella BAT ed in particolare nelle città più colpite dal virus in questa seconda ondata. Tra autunno ed inizio inverno la sesta provincia pugliese ha visto un balzo dei contagi che poi lentamente, con l’inizio di gennaio, ha ricominciato a scendere. La tanto temuta terza ondata, al momento, sembra leggermente più lieve anche considerando il dato che certifica una incidenza ogni 100mila abitanti che si attesta a 159 casi pari ad un -39% rispetto agli ultimi sette giorni. Ma è fondamentale non abbassare la guardia come ha spiegato il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ancor di più in una fase in cui i numeri sono ancora alti seppur in leggera flessione.

Tra i numeri più rilevanti, purtroppo, c’è senza dubbio quello dei decessi sull’intero territorio ed in particolare ad Andria. Nelle altre città della sesta provincia c’è Barletta che scende a 759 casi attualmente positivi ed a seguire, altra importante discesa, è quella di Bisceglie che si attesta circa 315 casi aperti. Scende, seppur di poco, anche Trani con 288 attualmente positivi in diminuzione di una decina di casi rispetto a sei giorni fa. Nell’ofantino restano stabili, seppur in lieve calo, gli attualmente positivi con San Ferdinando a 73 e Trinitapoli a 63.

Ma nella BAT si guarda con grande attenzione alla diffusione dei vaccini unica vera via per uscire definitivamente dall’emergenza Covid-19. Ad Andria, ha ribadito il Sindaco Bruno, sono già a disposizione diverse strutture da dedicare a questa funzione appena vi saranno le successive fasi di vaccinazione di massa della popolazione.