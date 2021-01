«Non si è ancora spenta, in città, l’eco del vasto incendio divampato nel primo pomeriggio di sabato scorso in una officina in zona semiperiferica, che ha provocato una nube di fumo nera densa e maleodorante e suscitato la preoccupazione dei cittadini. Il dibattito in corso sui social evidenzia l’allarme per la salute pubblica. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine ha riportato la situazione ad una relativa normalità, almeno per quanto riguarda l’ordine pubblico e la messa in sicurezza della zona. Ma da più parti si sollevano domande, che giriamo al Sindaco senza alcuno spirito polemico e con il solo obiettivo di rassicurare tutti quei cittadini preoccupati per la propria salute». Scrivono così, in una nota, i coordinatori cittadini di Fratelli d’Italia Andria, Giuseppe Pistillo e Antonio Mastrodonato.

«Innanzitutto: quali misure sono state messe in atto per il monitoraggio dell’aria? Poi: quali misure si intendono adottare in via preventiva per ridurre il rischio di nuovi episodi pericolosi per la salute pubblica? Infine: che uso si sta facendo della centralina mobile in dotazione al Comune e che potrebbe servire per eseguire di continuo rilievi degli agenti inquinanti atmosferici?

Di sicuro, il Sindaco – che ha tenuto la delega all’Ambiente – ha adottato ogni misura a tutela della salute pubblica, ma non ci è parso abbia avuto la necessaria divulgazione: sarebbe opportuna una adeguata condivisione con la città».