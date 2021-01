Restano incrociate e ben strette le dita nella speranza che nulla accada da qui alla prima giornata di campionato del 23 gennaio, giorno fissato per l’esordio alle ore 18 in casa contro il Lucera. Per la Florigel Andria significa dare il via ufficialmente alla nuova stagione, a distanza di quasi un anno dall’ultima partita ufficiale che si è potuta disputare in serie B.

«C’è tanta voglia di giocare – dice il Direttore Generale Agostino Paradies – di scendere in campo, di tornare a sentire l’adrenalina che solo la partita, la competizione ti può dare e che vale per tutti, atleti, staff e società. La Florigel si avvicina all’impegno con un programma d’allenamento serrato ed intenso. I ragazzi ci mettono il massimo impegno ma riprendere il ritmo dopo tanta inattività è dura come penso lo sia per tutti. Il livello delle partite, almeno delle prime, non potrà essere alto ma prevarrà l’agonismo e la voglia di andare oltre i propri limiti attuali e per questo aspetto dobbiamo dare il massimo per conquistare ogni punto disponibile. L’atmosfera nello spogliatoio andriese è comunque buona. A tutti è mancata la socialità nel praticare uno sport di squadra – prosegue il Direttore Generale – di vivere la settimana, la condivisione, le difficoltà e ci mancherà il pubblico, il dover giocare in un impianto deserto. Elemento importante il pubblico con l’incitamento ai giocatori che dovranno trovare motivazioni nell’attaccamento, nella passione e nei loro cuori».

Il roster della Florigel 20-21 sarà un mix di esperienza con il gruppo degli “anziani” a contribuire alla crescita dei compagni più giovani. Mister Pepe, ad oggi, può disporre in rosa: Bernardi Ivan (palleggiatore); Incampo, Caldarola, Rubino, Cripezzi G. (schiacciatori); Porro e Cripezzi A. (centrali); Utro e Zingaro (liberi) insieme al veterano della pallavolo del nord barese Luca Lanzone (centrale), del palleggiatore siciliano Mario Librizzi, lo scorso anno a Lucera.

Il calendario definitivo, pubblicato dalla Federazione nei giorni scorsi, prevede l’esordio in casa contro il Lucera e a seguire le trasferte a Molfetta, Gioia del Colle e Paglieta. Ci saranno poche partite e spazio per non sbagliare ed è necessario partire bene per accumulare punti necessari per affrontare la seconda fase del campionato in maniera tranquilla, con partita unica contro Casarano, Castellana, Turi, Galatone, Taviano e Leverano.