Ancora didattica digitale integrata per gli istituti superiori, almeno per un’altra settimana, scelta delle famiglie per elementari e medie: in Puglia sarà un rientro a scuola a piccoli passi. Così ha deciso il presidente Michele Emiliano che, questa mattina, ha firmato una nuova ordinanza che regola lo svolgimento delle attività didattica nelle scuole della regione.

La pandemia di Covid è purtroppo ancora un grosso problema, tanto che la Puglia da domani farà ritorno in zona arancione, con misure più severe per il contenimento dei contagi. E così il governatore opta per un nuovo provvedimento, il numero 14, che contiene misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica relativamente all’ambito dell’istruzione: sarà in vigore dal 18 al 23 gennaio.

L’attività didattica ed educativa per la scuola per l’Infanzia e per il primo ciclo si svolgerà in presenza, ma per quest’ultimo caso i genitori potranno scegliere la didattica digitale integrata per i loro figli. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque continuare a garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni.

Agli studenti che preferiranno la didattica a distanza – è specificato nell’ordinanza – non potranno essere imposte le lezioni in presenza. Tale scelta verrà esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza del provvedimento.

Per quanto riguarda le scuole superiori, invece, si proseguirà con la didattica digitale integrata al 100%. Sarà sempre garantita, come è stato finora, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Infine resta l’obbligo, per ciascun istituto, di comunicare ogni lunedì della settimana all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute il numero degli studenti e del personale positivi al Coronavirus o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza sanitaria.