Tanta apprensione in via Barletta, nei pressi del passaggio a livello, per un incendio all’interno di un centro revisioni. Una densa nube di fumo nero si è sviluppata in tutta la zona provocando forte preoccupazione tra i cittadini residenti.

E’ accaduto attorno alle ore 14. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, durate oltre quattro ore, anche a causa della presenza di diverse autovetture all’interno della struttura che è, tra le altre cose, anche a ridosso del mercato ortofrutticolo cittadino ed accanto a diverse palazzine. Sul posto anche la postazione Victor del 118 della Misericordia di Andria su disposizione della centrale operativa per assicurare assistenza sanitaria. Necessarie alcune medicazioni. Sono, invece, in corso i rilievi dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso e comprendere le cause e le dinamiche dell’incendio. Strada completamente chiusa al traffico veicolare.