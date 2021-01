Il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ha disposto il prolungamento sino al 15 gennaio dell’ordinanza in vigore inerente alle misure di prevenzione anti-Covid. Quindi restano in vigore sino a tale data il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, in queste zone della città:

• Piazza Don Riccardo Zingaro;

• Piazza Toniolo;

• Via San Angelo dei Meli;

• Piazza S. Agostino;

• Largo Grotte;

• Piazza e Salita Mater Gratiae;

• Largo Seminario;

E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Inoltre restano chiusi la Villa comunale “G. Marano” (escluso il bagno comunale) e tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l’arco della giornata (dalle 00.00 alle 24.00).