«Una giornata storica nella lotta al Covid 19. Con il V-Day è iniziata la campagna di vaccinazione nel nostro paese», così esordisce il Dott. Giovanni Rossi – Presidente dell’U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia) Unica Assoziazione Riconosciuta con Decreto del Ministero della Salute. «A nome di tutta la segreteria nazionale va un sentito ringraziamento ai tanti colleghi impegnati nelle ASL, anche in prima linea, in questa difficile pandemia».

Ai ringraziamenti del Presidente Nazionale della Categoria dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, si uniscono, in particolare i ringraziamenti del Presidente, dott. Nuccio Lamarca e del Vice Presidente Dott. Comm. Domenico Massaro, della Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Ordine T.S.R.M. -P.S.T.R.P. di Bari – Taranto – BAT che esprimono un sentito ringraziamento ai colleghi Dott. Giuseppe Moschetta e Dott. Vincenzo Massaro della ASL BAT che questa mattina con puntuale professionalità hanno trasportato e consegnato le prime 80 dosi di vaccino per la ASL BAT: «Esprimiamo a nome di tutti i Tecnici, un sincero ringraziamento ai colleghi Giuseppe Moschetta del S.I.S.P. e dott. Vincenzo Massaro del S.I.A.N., Tecnici della Prevenzione che fanno, insieme ai tanti colleghi nelle ASL pugliesi ed anche nazionali, un oscuro lavoro nella lotta contro il Covid, e che li vede impegnati, anche in prima linea, in questa pandemia. Si parla tanto, e giustamente -sottolineano-, di Medici e Infermieri, ignorando, però, il lavoro svolto nelle ASL dai Tecnici della Prevenzione e dalle tante altre professioni sanitarie in campo».