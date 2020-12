Ripresi gli allenamenti in casa Fidelis questo pomeriggio presso lo stadio Sant’Angelo dei Ricchi. I biancazzurri, però ieri mattina, hanno svolto una piccola seduta di allenamento, attraverso l’utilizzo in remoto di una piattaforma digitale, agli ordini del preparatore Giuseppe Ciciriello.

Assenti il calciatore andriese Daniele Paparusso,che sta svolgendo lavoro differenziato ed il giovane Vito Lacassia che sosterrà gli esami strumentali di controllo nella giornata di domani, oltre a Gogovski ancora in patria e Zammit in via di recupero dopo l’intervento al ginocchio. La Fidelis tornerà in campo mercoledì 6 gennaio al “Degli Ulivi” contro la FBC Gravina.