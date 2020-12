Una visita istituzionale ristretta per rispettare le regole anti Covid-19 quella del Sindaco della Città di Andria, Giovanna Bruno, all’interno della nuova sede del CALCIT in via Taranto. Un incontro pre natalizio, nella serata di martedì 22 dicembre, in cui è stato possibile tracciare un bilancio delle tante attività poste in essere dalla storica associazione andriese che da 36 anni si occupa di malati oncologici. Una accelerazione impartita negli ultimi tre anni che ha permesso proprio il trasferimento nella nuova e più confortevole sede rispetto a quella storica di Piazza Duomo, ma una accelerazione che ha consentito anche di coinvolgere tanti altri soci nelle attività.

E da oggi sarà proprio socio onorario con tessera numero 1 il neo Sindaco della Città Giovanni Bruno che ha ringraziato il CALCIT per l’azione messa in campo ed ha ribadito il grande interesse per il mondo del volontariato da parte dell’amministrazione comunale. Pochi fondi ma tante idee per formare una forte partnership tra pubblico e privato che assicuri servizi ai cittadini nonostante il complesso momento finanziario dell’ente comunale ma anche la pandemia sanitaria in atto. Una serata ristretta, come detto, con il solo direttivo presente ma che sarà foriera di iniziative anche pubbliche appena la morsa del Covid-19 sarà allentata. Nel frattempo è stata anche l’occasione più giusta per uno scambio di auguri in attesa di un 2021 ricco di speranza.