Parte l’iniziativa di 3Place “IL 24 FRIGGI RESPONSABILMENTE”, la campagna informativa sul corretto smaltimento dell’olio vegetale esausto. È tradizione, non solo Andriese, di friggere le PETTOLE il giorno della Vigilia di Natale, con una elevata produzione di olio vegetale esausto. Quell’olio, come anche quello dei sottoli e dello scatolame, «NON VA BUTTATO NEL WC o NEL LAVANDINO», si legge in una nota di 3 Place, «bensì VA RECUPERATO freddo in una bottiglia e va smatito correttamente nelle Campane presenti in Città».

Da quest’anno è possibile smaltire L’OLIO anche presso la nuova sede dell’Associazione sita in Vicolo Vittore Pisani n.9 ad Andria. Basterà lasciare la propria bottiglia negli orari di apertura: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nei giorni 23, 28, 29, 30 dicembre, 4, 7, 8, 9, 10 gennaio.