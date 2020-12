Il numero delle persone attualmente positive si è stabilizzato e in alcuni Comuni inizia addirittura a diminuire. La città di Andria, a lungo il centro della Bat maggiormente colpito dalla diffusione dei contagi da coronavirus, conta oggi 947 casi ancora aperti, scendendo per la prima volta dopo molte settimane, sotto la soglia dei mille. Anche la pressione ospedaliera è in leggero calo rispetto al mese scorso in cui venne raggiunto il picco dei ricoveri per covid. L’unico dato a rimanere preoccupante è quello relativo ai decessi: dal primo novembre ad oggi si contano nella sola provincia Bat 210 vittime del coronavirus. Un numero che potrebbe continuare a salire, dal momento che le terapie intensive delle strutture ospedaliere del territorio sono ancora tutte occupate. E’ il motivo per cui la Asl Bt e la Protezione civile stanno accelerando l’ultimazione dei lavori per la realizzazione di una struttura di fronte all’ospedale Dimiccoli di Barletta che ospiterà 22 nuove postazioni di terapia intensiva. Un investimento da 2 milioni e mezzo di euro.

Non si muore solo di coronavirus. Le altre patologie continuano a tenere alta la pressione sulle strutture sanitarie della Bat, in particolare il Bonomo di Andria, unico presidio non dedicato ai pazienti covid del territorio. La Asl Bt sta da un lato implementando la dotazione tecnologica al servizio del personale sanitario, dall’altro continua a portare avanti il grande progetto di realizzazione del nuovo ospedale di Andria.