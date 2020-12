Bisogna esser ancora più vicini a chi ha necessità in questo momento di grande emergenza sanitaria ma anche sociale. E’ il riassunto del messaggio che il CALCIT di Andria ha voluto lanciare celebrando, come fa ormai da 36 anni, la Giornata del Malato Oncologico che coincide con la festività dell’Immacolata. Come tutti gli anni una delle più longeve associazioni di volontariato cittadine, ha scelto di celebrare questo evento con una Santa Messa nella Chiesa Cattedrale, con una funzione religiosa officiata dal Vescovo Mons. Mansi.

Portatori di un mondo più umano e più bello in un momento in cui parlare di speranza è essenziale dopo un anno drammatico. Lo ha voluto ricordare Mons. Mansi che ha ripercorso la figura dell’Immacolata nella sua omelia. Chiesa Cattedrale in versione ridotta a causa della pandemia e delle stringenti regole sulle celebrazioni eucaristiche. Una celebrazione che ha cmq visto una partecipazione importante in vista di un anno sociale, quello del Calcit, che si preannuncia già molto ricco di iniziative ed attività.

