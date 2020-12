“Mi dai un casco? Devo andare sopra la luna”. Un uomo andriese alla vista di operatori di soccorso si esprime così. È divertito, vuole ‘fare una storia’, è allegro. “Noi e gli operatori coinvolti in questo triste video che ha circolato nei giorni scorsi non siamo allegri per niente invece – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – perché con la morte non si scherza e neanche con la paura che tutti i nostri operatori si portano addosso e poi portano a casa”.

“È tutto molto triste e molto faticoso – aggiunge Delle Donne – c’è un passaggio che sfugge di tutta questa storia. Questa guerra non la possiamo combattere solo noi. La dobbiamo combattere tutti insieme e non serve essere geniali per capirlo. Serve un minimo di serietà e un briciolo di responsabilità verso se stessi e verso gli altri”. La storia sarebbe diversa se ognuno facesse la sua parte. “Agli operatori coinvolti giunga la mia piena solidarietà – continua il Direttore Generale – una pacca sulle spalle che spero di poter dare presto, nonostante tutto quello che ci circonda, nonostante l’idiozia contro cui dobbiamo combattere tutti i giorni”.