L’ARIF, Agenzia Regionale attività Irrigue Forestali, anche per questa annualità 2020, ha in corso di esecuzione il monitoraggio del territorio pugliese per verificare la presenza o meno della xylella fastidiosa, monitoraggio che riguarderà anche Andria compresa nella zona indenne.

Le relative operazioni da parte del personale tecnico incaricato da questa Agenzia, hanno avuto inizio a partire dal giorno venerdì 27 novembre.

Il monitoraggio è realizzato da professionisti selezionati dall’ARIF e formati dall’Osservatorio Fitosanitario regionale, ai quali è stata attribuita la qualifica di “Agente fitosanitario”, con le conseguenti prerogative di legge.

L’intera operazione, in ogni sua fase, non comporta alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli agenti e il prelievo, eventuale, di piccolissime parti di pianta.