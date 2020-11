Un tentativo di rapina in una abitazione nella periferia della città di Andria terminato in tragedia. E’ quanto accaduto giovedì scorso quando un uomo si è introdotto in un’abitazione in contrada Zagaria prima di esser scoperto dall’anziana coppia proprietaria di casa. Il malvivente, scoperto, nel tentativo di fuga avrebbe spintonato i due anziani proprietari di casa. Per l’uomo una caduta ma solo qualche escoriazione mentre per la donna un violento colpo alla testa riportato nella caduta. L’anziana signora è stata poi traportata d’urgenza in Pronto Soccorso e ricoverata in ospedale ma martedì è deceduta.

Per il malvivente un 26enne straniero e senza fissa dimora, invece, una fuga breve poichè le urla dell’uomo hanno allertato una guardia giurata che è riuscita a bloccare il malvivente fermato poi dall’arrivo immediato di diverse gazzelle dei Carabinieri. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo sull’accaduto. Dopo il decesso della donna, nelle prossime ore, potrebbe esser disposta anche l’autopsia sul corpo mentre per il 26enne, rinchiuso nel carcere di Trani, scatterebbe l’accusa di omicidio preterintenzionale.