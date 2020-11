“Esci dal silenzio! Stop alla violenza”. E’ il messaggio dei giovani volontari della Misericordia di Andria che hanno voluto immortalare con uno scatto tutta la vicinanza ad un tema così importante come quello della violenza di genere. Ed il messaggio assume ancor più valenza se si considera che oggi è la giornata del 25 novembre e cioè la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un nostro piccolo contributo per provare a rilanciare un messaggio mai come adesso così necessario. E per concludere le nostre G.Emme hanno voluto anche che questa foto fosse accompagnata da un testo di Madre Teresa di Calcutta.

“Se i tuoi occhi sono positivi, amerai il mondo. Ma se la tua lingua è positiva, il mondo ti amerà. L’amore di una donna è nelle sue azioni, lei guarda con il suo cuore e sente con i suoi occhi. Una donna è la banca dove ogni membro della famiglia deposita preoccupazioni, ferite e rabbia. Una donna è il cemento che tiene unita la famiglia è il suo amore durerà tutta la vita.”