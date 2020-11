Resta alta l’allerta ad Andria per i numeri dell’emergenza sanitaria che purtroppo non danno ancora segni di rallentamento. Intanto il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ha provveduto anche per questo weekend a disporre il divieto di accesso e stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00 di sabato 21 e dalle 08.00 alle 22.00 di domenica 22 novembre in:

• Via Regina Margherita;

• Viale Crispi;

• Via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi;

• Via Cittadella;

• Corso Cavour – tratto tra Via De Gasperi e Viale Roma;

• Piazza Vittorio Emanuele II;

• Piazza Duomo.

Inoltre è stato ordinato il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, in Largo Grotte, tutti i giorni sino al prossimo 3 dicembre.