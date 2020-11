Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il tanto sospirato ponte sulla Strada Provinciale 1 che collega le città di Trani ed Andria. La Provincia di Barletta Andria Trani, il 16 ottobre scorso, ha approvato il progetto preliminare ed entro il primo trimestre del 2021 dovrebbe esserci la pubblicazione del bando per la realizzazione dei lavori.

Arriva dunque una piccola svolta per una vicenda, quella dell’ammodernamento della trafficata arteria provinciale, che è stata negli ultimi anni al centro di alcune difficoltà e non poche polemiche per un’opera che si attendeva da ormai 30 anni e costata, sin qui, oltre 21 milioni di euro. Ammodernamento a quattro corsie e complanari a senso unico della SP1, completato nell’agosto 2017 dopo l’aggiudicazione dei lavori arrivata nel 2009, lo stop per alcune lungaggini burocratiche e la posa della prima pietra arrivata l’11 dicembre del 2014.

Un’arteria, però, su cui nel 2015 arrivò la scure di una variante che ne ha modificato il progetto iniziale eliminando, difatto, la realizzazione del ponte perchè non più compatibile con i costi iniziali del progetto. Ma nell’ottobre del 2019 la regione Puglia ha accolto la richiesta della Provincia BAT di inserire l’opera tra gli interventi urgenti finalizzati ad assicurare adeguati livelli standard di sicurezza agli utenti della strada.

Tra i vari proggetti approvati, quello più corposo, fu proprio il ponte che scavalcherà la Strada Provinciale 1 “Andria-Trani” e che congiungerà anche la SP27 “Barletta-Corato”. Il finanziamento prevede una spesa complessiva di quasi 4 milioni di euro tutti a carico della Regione Puglia.

Quel ponte servirà a risolvere un problema più volte messo in evidenza dalle tante aziende presenti nella zona. Il senso unico delle complanari e la non possibilità di una inversione di marcia al centro della strada ha creato negli anni un aumento di costi e disagi alle aziende presenti su tutta l’arteria stradale.