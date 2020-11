L’emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo a dura prova la resistenza degli ospedali della sesta provincia. I numeri con il passare delle ore aumentano, mentre diminuiscono i posti nei vari nosocomi.

E’ ormai “saturo” il Covid Hospital di Bisceglie che di regola avrebbe 96 posti letto disponibili. Al momento sono 70 i pazienti ricoverati di cui 12 in terapia intensiva, gli altri 27 posti a disposizione non possono essere utilizzati per mancanza di personale sanitario, soprattutto infermieristico.

Sotto pressione finiscono quindi l’ospedale “Bonomo” di Andria e il “Dimiccoli” di Barletta. Al “Bonomo” l’area rossa, allestita per i pazienti Covid in attesa di ospedalizzazione, è satura e progressivamente i malati vengono poi dirottati all’ospedale di Barletta. Al “Dimiccoli”. dove nella giornata di ieri era stata disposta la riconversione di ben 7 reparti, oggi sono stati ricoverati 16 pazienti nel reparto di gastroenterologia mentre altri 3 sono in terapia intensiva.

Inoltre con l’aggravarsi dell’emergenza sono stat registrati problemi di sbarellamento in tutti e tre gli ospedali della Bat.