Aggiudicati in via definitiva tutti i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla realizzazione del nuovo ospedale della Città di Andria. La delibera dell’ASL BT è arrivata due giorni fa ed ha assegnato queste attività ad un raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti della Binini Partners di Reggio Emilia, che vede assieme molti professionisti del settore come Zucchi Architetti, Bms Progetti, Bmz Impianti, l’ing. Damiano Tinelli, Paisà Architettura, Systematica, TESI Engineering, Archeosistemi e SIL Engineering. L’aggiudicazione con il punteggio più alto di tutti sia nella valutazione della parte tecnica che nella valutazione di quella economica. L’RTI aggiudicataria ha offerto un ribasso rispetto alla base d’asta di oltre 8 milioni di euro, pari al 52,60% e circa 4 milioni di euro complessivi.

All’avviso di gara erano state 17 le aziende ammesse, tutte reti temporanee di imprese e professionisti, due quelle escluse, entro il termine del 12 marzo 2020. Poi i tanti problemi relativi alla pandemia sanitaria in corso e la lunga analisi dei progetti e delle offerte con sei sedute di gara nei mesi di luglio, agosto e settembre. Alla stessa RTI potrebbe esser affidata anche la progettazione esecutiva dell’opera per cui l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà per un importo di circa un milione e mezzo di euro. Il progetto del nuovo ospedale di Andria, che sorgerà in contrada Macchie di Rose in un’area di 19 ettari prevede un investimento complessivo di circa 138 milioni di euro e potrà contare su 400 posti letto.

«Le esigenze legate all’emergenza Covid non ci distolgono da tutte le altre attività – dice Delle Donne – è assolutamente necessario continuare a portare avanti tutti i progetti già attivati e quelli che si renderanno necessari per migliorare sempre di più tutta l’assistenza sul nostro territorio. Il nuovo ospedale di Andria, così come tutti i lavori in corso sugli ospedali e presso le sedi territoriali, restano una nostra priorità». Tra le altre attività di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi già approvati, vanno ricordate – spiegano dalla ASL BT – anche la delibera n.1894 del 27 novembre di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per lo spostamento del servizio di Radioterapia Metabolica del presidio ospedaliero Dimiccoli di Barletta e la delibera n.1895 di indizione di gara per l’appalto integrato dei lavori di rifunzionalizzazione e di adeguamento a norma del servizio di dialisi del Presidio Territoriale di Assistenza di Trani.