Cercare di rendere meno impattante possibile la situazione contagi nella città di Andria per quel che riguarda le scuole e fare un punto della situazione sui protocolli da rispettare e da adeguare alle nuove esigenze. E’ stato questo il tenore dell’incontro di questa mattina tra la nuova amministrazione comunale cittadina con in testa il Sindaco Giovanna Bruno, i responsabili del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Bt e tutto il mondo scuola cittadino. Al tavolo sia la coordinatrice che i componenti del Cisa (organismo rappresentativo delle scuole andriesi) ma anche tutti i dirigenti del le scuole. Un momento di confronto in cui sono stati dipanati dei dubbi ma che ha tenuto conto anche dell’ordinanza di ieri con cui una parte degli studenti, il triennio delle scuole superiori, restano a casa in didattica a distanza dopo la decisione della Regione Puglia. Una prima decisione che diminuisce il carico soprattutto sui trasporti, uno dei primi nodi affrontati nell’incontro.

Parlare, discutere e sensibilizzare non tanto per quello che avviene all’interno delle scuole, in cui sono sostanzialmente nulli i focolai creati, ma soprattutto all’esterno ed in famiglia. Nell’incontro di oggi, infatti, si è discusso anche e soprattutto di quanto sta accadendo in tutta la città con il crescente numero di contagi ed il rammarico per un rispetto delle norme che tarda ad esser attuato dai cittadini.

Il Sindaco Bruno ha già annunciato che ci saranno probabili provvedimenti ulteriormente restrittivi anche se bisogna mediare con le esigenze economiche di una situazione che già è di forte disagio sociale.

