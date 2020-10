Autobus presi d’assalto dagli studenti, ad Andria, dove la carenza di mezzi di trasporto sta producendo assembramenti pericolosi a ridosso delle fermate. E’ una delle distorsioni provocate dalle norme anti covid a cui le istituzioni non hanno saputo porre rimedio: alla riduzione della capacità di contenimento degli autobus per consentire l’adeguato distanziamento tra i passeggeri, non è infatti seguito l’aumento del numero delle corse per far fronte alle esigenze di tutti i pendolari. Una situazione che sta generando anche tensioni tra studenti ed autisti, al punto che le fermate vengono ora presidiate dalle forze dell’ordine.

La questione è molto dibattuta, e non solo ad Andria. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato la necessità di diversificare gli orari di inizio delle lezioni proprio per evitare sovraffollamenti, dal momento che lo Stato non ha messo risorse a disposizione per aumentare la flotta degli autobus. Anche Ferrotramviaria si appella alle istituzioni: senza un potenziamento dei servizi, dicono dall’azienda, non sarà possibile soddisfare adeguatamente le richieste di mobilità.