«La nostra campagna di supporto alla Fidelis è sostanzialmente ispirata da tifosi come Vincenzo, Riccardo, Marco e tutti quei sostenitori biancazzurri che non ci sono più ma che hanno vissuto questa maglia come una vera seconda pelle. Ed allora la prima membership card oggi l’abbiamo voluta consegnare proprio a Vincenzo Superbo non idealmente ma materialmente. Un modo per abbracciare tutti i tifosi che hanno fatto la storia di questi colori anche dagli spalti del Comunale e non solo». E’ quanto si legge in una nota ufficiale della Fidelis Andria.

«Vincenzo ha ispirato la nostra campagna di supporto, con il suo esempio di vita – ha spiegato Pietro Lamorte, Direttore Finanziario della Fidelis Andria -. La Fidelis era tutto per lui, e lui era tutto per la Fidelis. Primo tifoso, primo imprenditore a rinnovare la sponsorizzazione, un leone sugli spalti, sempre presente agli allenamenti con la passione infinita di chi non riesce a stare nemmeno un giorno senza Fidelis. Quella Fidelis che proteggeva come una figlia, con l’immenso affetto del migliore padre di famiglia».

La tessera è stata consegnata questa mattina a sua moglie, Anna: «Ringrazio la dirigenza della Fidelis Andria per questo gesto bello ma soprattutto inaspettato – ha spiegato Anna Di Palo -. Per Vincenzo la Fidelis era qualcosa di indescrivibile, lui seguiva i ragazzi tutti i giorni e non vedeva l’ora che arrivasse la domenica per essere presente sugli spalti. Quando ci sarà la possibilità di tornare al “Degli Ulivi” io sarò presente, perché quella era la sua seconda casa, e sono certa che da lassù Vincenzo continuerà a tifare ed a gioire insieme a tutti noi».