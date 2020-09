La vittoria a 50 anni dall’ultima volta sul terreno di Bitonto, firmata da Prinari su calcio di rigore, ha rappresentato il semaforo verde sulla stagione 2020/21 della Fidelis Andria. Ora per completare gli ingredienti in gioco manca il tifo sugli spalti: per questo il club biancoazzurro ha aderito all’idea lanciata dalla Team Altamura e chiede al governatore Emiliano un’ordinanza che possa permettere agli spettatori di assistere alle gare del prossimo turno del campionato di serie D girone H, come già avvenuto in altre Regioni italiane o nei campi delle serie professionistiche. Un’idea condivisa dal presidente Aldo Roselli, ospite di Pane Amore e Fidelis su Telesveva, che intanto si gode il successo della prima giornata ma vola basso.

Nella sfida di Bitonto, pur tenendo conto di un avversario con gente di categoria ma messo in piedi in pochi giorni, la Fidelis ha saputo limitare il peso di assenze come quelle di Fontana, Minincleri e Cristaldi. Merito di un organico allestito con un dialogo costante tra le parti.

I prossimi saranno anche gli ultimi giorni a disposizione per il calciomercato. I tifosi biancoazzurri aspettano un ultimo innesto in avanti, Roselli risponde così.

Il servizio.