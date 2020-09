Si terrà lunedì 28 settembre, nel pomeriggio, la cerimonia di consegna ai neolaureati andriesi che hanno conseguito il titolo durante il periodo del lockdown e che hanno aderito alla iniziativa lanciata dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni (Anci) di Puglia e l’ARTI. A partire dalle ore 16.30 dunque verrà consegnato, in due orari diversi per evitare assembramenti e comunicati ai partecipanti alla cerimonia, il premio chiamato “Smart Graduation Day” nel Chiostro di San Francesco – Palazzo di Città, destinato ai neo laureati andriesi che hanno conseguito il titolo di Laurea Triennale o Magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso. Una cerimonia, che in parte, li compensa del fatto che sono stati privati, di fatto, di un momento simbolico carico di significati nel percorso accademico di uno studente universitario, ovvero la cerimonia di proclamazione della laurea.

Il premio simbolico consiste in una pergamena e nella consegna di un alberello di quercia, con targa personalizzata, con nome e cognome, che ogni laureato scriverà di proprio pugno, e che sarà piantumato in una scuola del quartiere di San Valentino, come segno augurale per i nostri laureati (ovunque si siano laureati) perchè possano piantare radici forti in Puglia e continuare a crescere nei nostri Comuni.

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Puglia-Assessorato all’Istruzione, Formazione Lavoro, in collaborazione con ARTI e ANCI Puglia e per il Comune, dal Servizio Cultura e dal Servizio Comunicazione Istituzionale.