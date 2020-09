Una chicca bellissima per cui non si può che ringraziare Vincenzo ed il suo Museo Storico Fidelis Andria: il 24 settembre del 1989, infatti, ci fu la prima gara in assoluto disputata al “Comunale” subito dopo la costruzione delle curve. In particolare fu la prima partita in cui il tifo biancazzurro potè accomodarsi nella sua naturale casa e cioè la Curva Nord.

Sede di tanto tifo, tante battaglie sportive, tanto calore e colore per la Fidelis. Una data storica celebrata nel campionato di C1, quell’anno, con la sfida che finì 0 a 0 con la Salernitana. In quella Fidelis c’erano calciatori importantissimi rimasti nel cuore dei tifosi e nella storia andriese.

FOTO BY PAGINA FACEBOOK MUSEO STORICO FIDELIS ANDRIA