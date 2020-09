Il richiamo di casa è stato troppo forte per dire di no. La Fidelis ha voluto Daniele Paparusso, Daniele Paparusso ha voluto con forza la Fidelis. L’addio alla Casertana e la second life in biancoazzurro sono l’esito naturale di un legame epidermico, che torna cucito sulla pelle dopo la parentesi campana, chiusa in C con 21 presenze e una rete. Il richiamo di mister Panarelli ha fatto il resto.

A 27 anni, Paparusso vestirà il biancoazzurro per la seconda volta in carriera dopo le 26 presenze con un gol e un assist della stagione 2018/19, quando accettò di scendere in D come mai fatto in precedenza per sposare la causa della Fidelis, impadronendosi della fascia sinistra nel 3-5-2 di Alessandro Potenza. Stessa missione che ha oggi, nel 3-4-2-1 che potrebbe vedersi domenica all’esordio in campionato contro il Bitonto.

Domenica al Città degli Ulivi, contro una formazione ancora in corso di costruzione, Paparusso è candidato a scendere in campo dal primo minuto in una rosa al completo, che dispone anche di due rinforzi under come il difensore Gabriele Azzarito e il centrocampista Nicola Dipinto, entrambi classe 2002, arrivati in squadra rispettivamente dalle Berretti di Virtus Francavilla e Monopoli.

Il servizio.