«Sapevamo fin dal primo momento che non sarebbe stata una strada facile. Lo sapevamo perché avevamo scelto un progetto civico fondato su facce nuove, soprattutto giovani. Lo abbiamo scelto convintamente perché sentivamo e sentiamo il bisogno che ad Andria ci sia aria nuova all’interno della classe politica cittadina». Interviene così, in una nota, Laura Di Pilato.

«In questo senso continueremo a lavorare perché la nostra esperienza non termini, anzi, si rafforzi sempre più. Ringrazio tutti i candidati e le candidate che si sono impegnati con me in questa campagna elettorale. Faccio i complimenti a Giovanna Bruno e Michele Coratella per il risultato conseguito. Auguro a chiunque vinca dei due di difendere con forza la nostra città portando avanti un programma nuovo e fatto di scelte concrete e nette a difesa dei cittadini, della nostra salute, dell’ambiente, delle giovani generazioni, del lavoro, tutelando chi è più fragile e concentrandosi sulle nostre periferie.

Noi continueremo ad esserci politicamente per portare avanti le battaglie che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale. Grazie Andria!»