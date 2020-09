Un mix di figure giovani e meno giovani, professionalità alla prima esperienza a cui non manca certo la voglia di cambiare le sorti della propria città. La strada tracciata è quella del rinnovamento. Si è presentata così la lista Andria Bene in Comune a sostegno del centrosinistra alle prossime elezioni comunali con Giovanna Bruno Sindaco. Sul palco tutti i candidati al consiglio comunale, per la maggior parte volti nuovi, giovani e determinati a dare il proprio contributo alla comunità andriese. Andria Bene in Comune, prima di essere una lista civica, è anche un movimento da un anno e mezzo attivo sul territorio. Tante le iniziative portate avanti: caffè delle idee, incontri nei quartieri con i cittadini, giornata dell’accoglienza, notte bianca dei balconi, e molto altro. Ora, in vista delle elezioni, è il momento della maturità.

Politiche giovanili fondamentali per far ripartire la città di Andria. La candidata Sindaca Giovanna Bruno non ha dubbi e punta tutto su queste nuove figure vogliose di fare del bene alla propria comunità.

Immancabile un “in bocca al lupo” a tutti i candidati di Andria Bene in Comune, con una raccomandazione importante.

