Giovedì 3 settembre alle ore 20 si terrà presso Largo Torneo il comizio pubblico della candidata Sindaca Laura Di Pilato.

«Continua il nostro fitto calendario di appuntamenti nei quartieri della città, strada per strada e porta a porta. Il comizio pubblico di presentazione del programma e delle liste sarà un momento importante di incontro, rispettando tutte le normative imposte causa Covid-19, di confronto ma soprattutto per lanciare un messaggio di speranza a tutta la città. Ad Andria il nostro progetto civico rappresenta la vera alternativa al passato con liste piene di ragazzi, ragazze, donne, uomini che per la prima volta ci mettono la faccia e il cuore per la nostra città. Siamo convinti di essere sulla giusta strada e continueremo a svolgere la nostra campagna elettorale parlando di temi, di programma e di idee. Questo serve alla nostra città».