“A giorni la nomina del direttore sanitario dell’ospedale Bonomo di Andria”. Lo dice in una nota la ASL dopo le sollecitazioni del mondo politico dei giorni scorsi. “Sono in corso le procedure amministrative per la nomina del referente sanitario del presidio ospedaliero dove era in corso una nomina di ‘facente funzione’. Sono state appena avviate le relative procedure per la nomina del nuovo direttore della unità operativa di Neurochirurgia, poiché l’attuale direttore dottor Armando Rapanà, che ha rilanciato lo stesso reparto, ha vinto il concorso da direttore di unità operativa nella sua regione di origine e provenienza. Il dottor Rapanà che ha rappresentato una punta di eccellenza della Azienda ha saputo sostenere la crescita del gruppo dei neurochirurghi che operano ad Andria e ora certo è titolare di un diritto soggettivo perfetto e potestativo, inopponibile”.

“Questo non é affatto sinonimo di depotenziamento del presidio che diventerà di II livello (la progettazione del nuovo ospedale è in corso di aggiudicazione) e che già attira professionalità di spicco, anche universitarie: è nel pieno delle attività il reparto clinicizzato di Urologia diretto dal professor Luigi Cormio avviato a inizio dell’estate.

Sono in corso, inoltre, altri concorsi per ricoprire incarichi di direttori di unità operative che certamente punteranno all’eccellenza”.