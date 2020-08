E’ fissato a lunedì 31 agosto l’inizio della nuova stagione della Florigel Futsal Andria e soprattutto l’inizio dell’era Rutigliani. Il tecnico ruvese, che da calcettista ha già vestito i colori del club biancoazzurro, avrà a sua disposizione una squadra competitiva con la riconferma di elementi esperti come capitan De Feo, Somma, Acquaviva, Tortora, Ferrucci e Achille, l’arrivo di calcettisti di categoria come Palermo e Losito, oltre ai giovani e promettenti De Gennaro, Lovino, Cristiani e Fortunato. Un roster, non del tutto rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, che vuole dire la sua nel difficile torneo di serie C1.

Anche per quest’anno, nonostante la crisi generata dall’emergenza sanitaria, il massimo campionato regionale sarà composto da 16 compagini. Una stagione lunga e ricca di insidie per i ragazzi di Rutigliani che esordiranno il prossimo 26 settembre, mentre non è ancora stata ufficializzata la formula della Coppa Italia.

Rinnovato anche lo staff tecnico: al fianco di mister Rutigliani, oltre al tecnico in seconda Pasquale Bussola, sono stati promossi in prima squadra il preparatore atletico Pasquale Cristiani e il preparatore dei portieri Alberto Santoro. Un altro passo importante per il club biancoazzurro sarà la prima storica iscrizione al campionato nazionale Under 19 in attesa di notizie positive sul fronte comunale per la disponibilità del Palasport.

Tante novità e un’unica certezza dare stabilità ad un progetto incentrato sulla valorizzazione dei giovani del territorio.