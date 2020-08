Approvata la delibera del Sub Commissario Prefettizio, dr. Angelo Pedone, adottata con i poteri della Giunta Comunale n.115 del 18/08/2020, avente ad oggetto “Referendum popolare confermativo della legge costituzionale, rinnovo del Consiglio regionale e Consiglio comunale, del 20 e 21 settembre 2020 ed eventuale ballottaggio per le comunali del 4 e 5 ottobre 2020. Individuazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale” è in pubblicazione dal 19/08/2020 al 03/09/2020, ed è consultabile sull’Albo Pretorio on line nella tipologia “Delibera di Giunta” e nel banner “Elezioni Comunali”.