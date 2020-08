Per la Puglia è ora di agricoltura. È questo lo slogan scelto dalla Lega per il suo tour alla scoperta delle aziende agricole del territorio regionale. Dopo aver toccato, nei giorni scorsi, le province di Foggia, Taranto e Bari, questa mattina la carovana leghista, guidata da Nuccio Altieri e dal candidato al consiglio regionale Nicola Giorgino, ha fatto tappa nella Bat, per visitare alcune delle imprese agricole della sesta provincia. Come la Cooperativa Verde Murgia Maggiulli di Minervino, tra le più importanti realtà locali di questo settore, motore dell’economia pugliese anche se, purtroppo, ancora ingolfato da vecchi problemi rimasti irrisolti.

Scopo del tour della Lega quello di conoscere, direttamente dalla voce degli agricoltori pugliesi, quali sono gli ostacoli che ancora rallentano lo sviluppo del settore.

Il servizio.