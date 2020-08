Andria torna sul piccolo schermo, anche questa volta in una programma di cultura storica e culturale molto seguito. Domenica 16 agosto alle ore 12.20 su Rai 1, andrà in onda una puntata di “Linea verde estate” dedicata al territorio andriese, con approfondimenti sulla Cattedrale di Andria e Sacra Spina. Una puntata da non perdere per gli andriesi. “Linea verde estate” è condotto da Angela Rafanelli e Marco Bianchi.

Le riprese sono state effettuate in città lo scorso 15 luglio. Ecco il link dell’articolo.