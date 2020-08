L’arrivo del ciclone atlantico con conseguente fase di maltempo era previsto per la giornata di martedì. Invece a sorpresa, nel primo pomeriggio di oggi, forti nubifragi hanno colpito sia la sesta provincia che quella di Bari. Le immagini riguardano la statale 170 Andria-Barletta dove pioggia e grandine hanno creato disagi agli automobilisti. Proprio nella città della Disfida una bomba d’acqua e il forte vento hanno distrutto la porta d’ingresso del “PalaBorgia” dove all’interno si stava svolgendo il concorso della Polizia Municipale, poi rinviato a data da destinarsi. Mentre in via Trani è caduto un albero che non ha fortunatamente provocato danni a cose o persone. Forti le precipitazioni anche nel barese: Terlizzi e Molfetta, le città più colpite.

Questa fase di instabilità durerà praticamente per tutta la settimana. Da domani sono previste ulteriori precipitazioni a carattere temporalesco e un lieve abbassamento delle temperature. La Protezione Civile che monitora costantemente la situazione ha emanato, momentaneamente, un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Infatti l’aria calda di questi giorni, con punte oltre i 37°, si scontrerà con l’aria fresca del ciclone atlantico aumentando il rischio di grandine di grosse dimensioni, nubifragi e forti colpi di vento. A metà settimana il calo delle temperature sarà più evidente, mentre dalla giornata di sabato il sole e il bel tempo dovrebbero tornare ad essere protagonisti.