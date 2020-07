Anche per la prossima stagione sportiva la Florigel Futsal Andria sarà ai nastri di partenza del massimo campionato regionale di serie C1. Questo è il comunicato del club:

«L’A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica che in data odierna è stata completata la procedura di iscrizione al prossimo campionato regionale di Serie C1.

Il club biancoazzurro esprime la propria gioia per un traguardo per nulla scontato soprattutto in un periodo come questo segnato dalla crisi economica per la pandemia da Covid-19.