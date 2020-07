Nella settimana che è appena iniziata si è aperta una nuova fase meteorologica dove caldo e afa saranno protagoniste in tutta Italia e in particolare nel nostro territorio. Responsabile di questa attesa fase calda ed afosa è un neonato promontorio di alta pressione sub-tropicale che da oggi farà salire le colonnine di mercurio. Ma non sarà solo il caldo a creare seri disagi, infatti ci penserà infatti l’alto tasso di umidità a rendere l’aria a tratti irrespirabile.

Anche durante la notte il tasso di umidità salirà in maniera sensibile e le temperature rimarranno comunque sempre piuttosto elevate, con valori che faticheranno a scendere sotto i 25/26°C.

Come spesso indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, in caso di ondate di caldo intenso è sempre consigliato: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo, bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri, indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

METEO ANDRIA