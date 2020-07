Entra nel vivo la campagna elettorale del candidato sindaco di Andria, Nino Marmo. Da oggi, martedì 21 luglio in via Torino 12, Marmo incontrerà cittadini e candidati al Consiglio comunale per confrontarsi e discutere su idee, proposte e iniziative da inserire nel suo programma elettorale. Si redigerà, così, un programma frutto della più ampia partecipazione da attuare, in caso di elezione, per il rilancio della città.

Di seguito i dettagli degli appuntamenti tematici:

MARTEDI’ 21 LUGLIO

“ANDRIA E’ VITA”: territorio, ambiente, trasporti e viabilità, qualità della vita, patrimonio, smart city.

MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

“ANDRIA E’ SVILUPPO”: agricoltura, industria e manifattura, commercio, impresa, turismo, lavoro, sport.

GIOVEDI’ 23 LUGLIO

“ANDRIA E’ FUTURO”: servizi alla persona, innovazione tecnologica, sicurezza, politiche culturali, politiche sociali, politiche della casa.