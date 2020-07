Nella serata di ieri, 13 luglio 2020, i Giovani Democratici andriesi hanno avuto modo di confrontarsi con la candidata sindaco per il centrosinistra, Giovanna Bruno, presso la sede locale del Partito Democratico di via Enrico Dandolo.

Alla presenza di numerosi ragazzi e di Giovanni Vurchio (segr. PD Andria), Bruno ha avuto modo di illustrare i passaggi salienti della sua idea di comunità ed ha invitato i più giovani ad essere protagonisti di un cambiamento necessario ed urgente per risollevare le sorti di una città importante come Andria.

Successivamente, non è mancata l’occasione per un proficuo dibattito, fondato sulla valorizzazione delle problematiche urbane più sentite dai gruppi giovanili cittadini e sulle potenziali soluzioni da mettere in campo per arginare un’evidente deriva amministrativa e potenziare la rete dei servizi pubblici, decisamente precaria.

«Siamo convinti – ha dichiarato Federico Peloso (segr. GD Andria) – che questo progetto politico abbia le giuste credenziali per arrivare alle persone. Si presenta inclusivo, grazie alle intenzioni comuni di tutti i fronti progressisti locali ed a differenza di un centrodestra diviso in tre tronconi abbastanza confusi, e lungimirante, con l’obiettivo di ridare dignità ad un Comune importante come Andria e ad una comunità di cittadine e cittadini costretti a vivere una realtà urbana zoppicante da troppi anni.

Siamo certi che Giovanna Bruno sia la persona giusta per coordinare i lavori di questa grande squadra, alla luce del suo spessore umano, professionale e politico. Non faremo mancare il nostro convinto sostegno alla causa, finalizzata a restituire una città migliore agli andriesi».