Tutti lo chiamano “Pepito”, pallone tra i piedi sin dalla tenera età, ambizioni, e soprattutto grandi capacità che oggi vengono premiate. Il giovane Giuseppe Polichetti, andriese classe 2002, è stato convocato per il match Bari-Ternana valevole per i playoff del campionato di Serie C. Una grande occasione per il difensore tesserato nel Bari. La partita di questa sera (gara secca per il passaggio del turno) rappresenta una tappa fondamentale da non fallire per continuare a sognare la Serie B.

In bocca al lupo al giovane andriese “Pepito”.