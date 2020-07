Un momento di commemorazione, l’ennesimo, di chi quella data non potrà mai più dimenticarla. Ricorre oggi il quarto anniversario dello scontro dei treni della Bari Nord avvenuto il 12 luglio 2016. Una data terrificante in cui persero la vita 23 persone che quel giorno raccontavano tante storie di vite diverse.

Ancora oggi i famigliari delle vittime si sono dati appuntamento su quei binari, in quel punto. Il silenzio che viene spezzato dal canto delle cicale, lo stesso che si udiva quattro anni fa durante le operazioni di soccorso durate per giorni. Un corona di fiori per ricordare 23 vite spezzate da una tragedia che segnerà per sempre questo territorio.