44 anni, esperienze importanti da calciatore sui campi delle grandi di serie A, esperienze già di un certo peso in serie D come tecnico, tanta voglia di ben figurare e di segnare un passo decisivo per la sua carriera da allenatore. E’ il profilo di Luigi Panarelli, neo tecnico della Fidelis Andria e presentato oggi alla stampa nella città federiciana alla presenza della società e del DS Riccardo Di Bari. Per Panarelli in realtà si tratta di un ritorno dopo oltre vent’anni ad Andria: nel gennaio del 1999, da giovane calciatore, calcò il “Degli Ulivi” alla ricerca di una difficile salvezza in serie B.

Un ritorno che ha già visto in città molto entusiasmo. Società, DS e tecnico, sono alla cauta ricerca di profili che vogliano sposare il nuovo progetto Fidelis con tanta voglia e professionalità. Si riparte sostanzialmente da zero visto che, al momento, sono solo due i calciatori contrattualizzati dalla società biancazzurra e cioè i giovanissimi Zingaro e Varriale. Ma questo, si è detto durante la conferenza stampa, non sarà un problema anzi potrebbe anche esser un vantaggio.

L’appello di Gigi Panarelli alla piazza è senza dubbio quello di stringersi attorno alla squadra che sta nascendo ed alla società.

Il servizio completo su News24.City.