La marcia di avvicinamento è cominciata, verso Palazzo di Città e verso la Puglia. Una sfida di ripartenza e, nel caso di Andria, di vera e propria ricostruzione. A partire da alcuni luoghi simbolo della città. È il caso, ad esempio, dell’ex Arena Roma, in corso Cavour, che da storico cinema all’aperto torna a vivere come spazio dedicato agli eventi e al confronto. È questo il posto scelto dal consigliere regionale uscente Sabino Zinni, per dare il via alla sua campagna in vista delle prossime elezioni regionali: un punto di ritrovo per tutta la città, dove parlare di programmi, fare politica ma anche cultura ed intrattenimento. Come è successo ieri sera, in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale di “Materia Prima”.

Compagna di viaggio di Sabino Zinni verso l’appuntamento sarà la candidata sindaco di Andria per il centrosinistra Giovanna Bruno, che con il consigliere regionale uscente condividerà lo spazio di Materia Prima. Il cantiere nel quale cominciare quei lavori di ricostruzione di cui la città ha urgente bisogno.